حركة فتح تواصل تقهقرها وتُمنى بهزيمة انتخابية جديدة لدى اكتساح اليساريين والإسلاميين قوائم نقابة الأطباء في الضفة
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جرينتش+2 09:06
بوتين يفضح التزوير الامريكي بطباعة الدولارات دون غطاء حقيقي
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