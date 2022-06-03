أسرة أم كلثوم تقاضي شاعراً أساء لسمعة كوكب الشرق/ فيديو

فوضت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم المستشار القانوني ياسر قنطوش، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب المصري ناصر دويدار، بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي.

وقالت جيهان الدسوقي في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنهم تواصلوا أمس، مع المحامي ياسر قنطوش، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق، لأنه لم يسيئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير.

يأتي ذلك عقب حالة من الغضب الشديد التي انتابت أسرة كوكب الشرق بسبب تصريحات دويدار التي أثارت الجدل في الوسط الفني والإعلامي، خلال الساعات القليلة الماضية، نظرًا لمكانة وعراقة تاريخ أم كلثوم في مصر والعالم العربي.

ومن جانبه، قال المستشار القانوني ياسر قنطوش، إن أسرة كوكب الشرق تواصلت معه بالفعل وإنه سيبدأ غدًا السبت، في رفع دعوى قضائية ضد دويدار، يتهمه فيها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيئ، والعقوبة المقررة في هذا الأمر قد تصل إلى الحبس 3 سنوات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد استنكرت تصريحات دويدار من خلال بيان صحفي لها، أكدت فيه أنها ترفض التطاول على رموز مصر الفنية بأي شكل، موضحةً أنها كانت توحّد الأمة العربية في حفلاتها الغنائية، ولا يمكن أن ينسى الجميع مواقفها الوطنية، بينما قررت جمعية الملحنين والمؤلفين برئاسة الدكتور مدحت العدل، التقدم ببلاغ رسمي ضد الكاتب المذكور، بتهمة إهانة كوكب الشرق.