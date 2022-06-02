63 شهيداً بالضفة وغزة هذه السنة.. استشهاد الفتى عودة محمد عودة برصاص العدو مساء اليوم الخميس غرب رام الله

رام الله – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى عودة محمد عودة (17 عاماً) استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المدية قرب الجدار الفاصل غرب رام الله.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهد فتى وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المدية قرب الجدار الفاصل غرب رام الله، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة جداً”.

وذكرت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي اتجاه مجموعة من الأطفال كانوا يلهون في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري .

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى 5 خلال الـ24 ساعة الماضية، والى 63 منذ بداية العام الجاري 2022، وذلك في ظل توتر ميداني غير مسبوق منذ سنوات.

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