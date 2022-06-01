حل لغز تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.. اسرائيل هي المستفيد الاول، وإقرأوا التفاصيل

استشهاد الأسيرة المحررة غفران وراسنة برصاص العدو قرب مخيم العروب/ الخليل بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن/ فيديو
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