رداً على "مسيرة الأعلام".. فصائل المقاومة هددت وما نفذت، وبات عليها تخفيف ضجيجها حتى لا تمنح العدو إنتصارات دعائية
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جرينتش+2 02:52
بين نفيٍ وتأكيد.. خسارة حركة فتح في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت مؤخراً قد تطيح بحكومة اشتية قريباً
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