أجواء حارة اليوم الاثنين ومستمرة حتى الخميس القادم

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم العالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الأربعاء، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الخميس، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 38 – 19، وفي مناطق السهول 35 – 21، وفي الأغوار الشمالية 39 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 24، وفي البحر الميت 39 – 23، وفي خليج العقبة 40 – 24 درجة مئوية.

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