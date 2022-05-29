عصر اليوم الاحد.. علم فلسطين يرفرف بطائرة درون في سماء باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة/ فيديو
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وزارة الصحة: تسجيل 296 إصابة بكورونا ولا وفيات خلال أسبوع
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