"مسيرة الأعلام" تبدأ صباح اليوم الاحد.. قطعان المستوطنين تقتحم الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال، والآتي اخطر/ فيديو
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جرينتش+2 10:26
“مسيرة الأعلام” تبدأ صباح اليوم الاحد.. قطعان المستوطنين تقتحم الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال، والآتي اخطر/ فيديو
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