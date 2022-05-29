"مسيرة الأعلام" تبدأ صباح اليوم الاحد.. قطعان المستوطنين تقتحم الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال، والآتي اخطر/ فيديو
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جرينتش+2 10:20
صحيفة عبرية تفضح حكام السعودية وتكشف تاريخ العلاقات السرية بينهم وبين القيادات الإسرائيلية لمواحهة ايران
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