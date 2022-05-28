النِّيابة العامة تُسند 5 تهم لرجل ألقى بطليقته من الطَّابق الثَّاني

قرَّر مدَّعي عام عمَّان، توقيف رجل ألقى بطليقته من الطَّابق الثَّاني لمدة 15 يومًا على ذمة القضية في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

ووجَّه المدَّعي العام للمتَّهم، اليوم السَّبت، 5 تُهم هي، جناية السَّرقة والسَّلب والتَّهديد، والإيذاء، والتهديد والحاق الضَّرر بمال الغير، بعد أن قام بضربها وجرِّها من شعرها، وسرقة مركبتها، وحقيبتها وأوراقها الخاصة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أنَّ المتَّهم حضر إلى زوجته السَّابقة والتي انفصل عنها منذ عام وطلب منها نقودا لكنها رفضت إعطاءه ذلك، ليقوم بضربها وسرقة مركبتها الخاصة وحقيبتها التي كانت تحتوي على مبلغ مالي قيمته 100 دينار وأوراق خاصة لها.

وكانت حسابات المشتركين على مواقع التَّواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصال على الهواتف الذَّكية ووسائل إعلام قد تناقلت مقطعا مصورا يحتوي على أطراف القضية، حيث جرَّ شخص سيدة وألقى بها من أحد الطَّوابق القريبة من الأرض ومن ارتفاع مترين، وبناء على ذلك تحركت النِّيابة العامة وأجرت اللازم.