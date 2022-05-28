احدث صورة لجارة القمر فيروز بعدسة ابنتها ريما الرحباني

شاركت المخرجة والكاتبة ريما الرحباني، ابنة جارة القمر فيروز، متابعيها ومحبيها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، بصورة جديدة لوالدتها الفنانة اللبنانية فيروز، والتي تعد أحدث ظهور لها، وعلقت عليها: “شي زهرة حمرا وبس”.

وأوضحت ريما الرحباني، موعد التقاط الصورة التي ظهرت فيها فيروز وهى تمسك بزهرية من الورد، حيث علقت الصورة: “الأحد 22 أيار 2022، الساعة 7 و31 دقيقة”.

وقد حصلت الصورة التي شاركتها ريم الرحباني لوالدتها عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، على الكثير من الاعجابات والتعليقات التي وصلت لما يزيد عن 2000 إعجاب في 26 دقيقة فقط.

وُلدت فيروز فى جبل الأرز بلبنان في الحادى والعشرين من نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستاني، نشأت في حي زقاق البلاط في بيروت، حيث كان والدها يعمل في محل طباعة صغير، ودرست في مدرسة القديس جوزيف في بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغنى أغاني أسمهان وليلى مراد.

وللمطربة الكبيرة فيروز تاريخ فنى حافل وشامل، فقد استطاعت تقديم كل الألوان الفنية، حيث تعتبر بمثابة مدرسة فنية كبرى تضم أكثر من 800 أغنية، و3 أفلام.

ولا يقف التاريخ الفني لـ فيروز عند هذا الحد، وإنما يمتد إلى المسرحيات الموسيقية خاصة تلك التي تمت كتابتها من قبل الأخوين الرحباني خصيصا لها، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين فى الوطن العربي مثل فيلمون وهبي، ومحمد عبد الوهاب، وإلياس الرحباني، ومحمد محسن، وزكي ناصيف.