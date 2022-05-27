سوريا تنفي إنسحاب أية قوات روسية من أراضيها، وتؤكد أن كل ما يتم تداوله هو محض دعاية أمريكية هدفها التشويش
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جرينتش+2 07:25
بينيت يُصعّد: مسيرة الأعلام في القدس ستجري بعد غدٍ كما هو مخطط لها، ما يعني مرورها بباب العامود والحي الإسلامي
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