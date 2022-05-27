الولايات المتحدة الامريكية/ الصهيونية تدين القانون العراقي الجديد حول تجريم التطبيع مع إسرائيل وتعتبره معادياً للسامية

واشنطن – وكالات

عبرت واشنطن عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء في بيان صدر أمس الخميس عن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإضافة إلى أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، فإنه يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصا جديدة لشعوب المنطقة كلها”.

وأضاف: “ستستمر الولايات المتحدة، في كونها شريكا قويا وثابتا في دعم إسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها، في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع”.

وحاليا توجد هناك علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكل من مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب. وفي الوقت نفسه تم تطبيع العلاقات مع الدول الثلاث الأخيرة بوساطة نشطة من الولايات المتحدة قبل أقل من عامين. وكان من المفترض أن تكون الدولة السادسة التي ستقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، هي السودان ، لكن عملية التطبيع توقفت.

وعلى نقيض ذلك الموقف الامريكي البغيض، أكد حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنّ قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع هو “قرار تاريخي بمواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفاً صلباً داعماً للشعب الفلسطيني”.

واعتبر حزب الله في بيان له أنّ “هذا الموقف الشريف والشجاع يعبّر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ‏ومرجعيته الدينية وقواه السياسية”، مضيفاً أنه “يؤكد على موقع العراق الثابت والدائم الى جانب القضية ‏الفلسطينية لم يؤثر فيها لا الاحتلال الأميركي ولا الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها ‏العراق في السنوات الأخيرة”.

ودعا “الأحزاب السياسية وجماهير أمتنا العربية إلى الاستفادة القصوى من المثال العراقي في مضمونه وتوقيته”.

وصوّت مجلس النواب العراقي بالإجماع، أمس الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد أن أقرّ مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى، في 12 أيار/مايو الجاري، مشروع قانون لحظر التطبيع مع “إسرائيل”.

ويهدف القانون إلى “الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه”، بحسب البرلمان العراقي.