الولايات المتحدة الامريكية/ الصهيونية تدين القانون العراقي الجديد حول تجريم التطبيع مع إسرائيل وتعتبره معادياً للسامية
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إشكالية.. صيادو قطاع غزة بين مطرقة الحصار الصهيوني وسندان حكومة حماس
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