مؤكداً أنها جريمة حرب وفقًا للمواثيق الدولية.. النائب العام الفلسطيني يكشف تفاصيل التحقيق باغتيال شيرين أبو عاقلة
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“إسرائيل” تدخل مرحلة العدّ العكسي الاستراتيجي
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