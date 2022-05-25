صيّفت.. ارتفاع متواصل في درجات الحرارة اليوم الاربعاء وغدا وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول احيانا الى شمالية شرقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يومي الخميس والجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، تكون مثيرة للغبار ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

وتسجل درجات الحرارة السبت، اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذ الوقت من السنة بحوالي 4 -6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً، تتحول مع ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 23، وفي البحر الميت 37 – 22، وفي خليج العقبة 38 – 23 درجة مئوية.