رئيس الوزراء يُصدِر بلاغاً يلغي شرط إلزاميَّة ارتداء الكِمامة

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً اليوم الأربعاء، ألغى بموجبه شرط إلزاميَّة ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

وتالياً نصّ البلاغ: استناداً لأحكام البند (ثالثاً) من أمر الدفـــاع رقم (36) لسنــة 2022، أقرر إصدار البلاغ التالي: يُعدَّل البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (36) لسنة 2022على النحو التالي: أولاً: بإلغاء عبارة (مع الالتزام بارتداء الكمامة) الواردة في الفقرة (1) منه.

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (5) منه والاستعاضة عنه بما يلي: “5-الدخول والتواجد في الأماكــن المفتوحـــة والمغلقــة دون اشتراط ارتداء الكمامة”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة