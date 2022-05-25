إلغاء طلب شهادة التأمين الصحي ضد كورونا للقادمين إلى الأردن

قرّر وزير الصحة بالوكالة، وزير الداخلية مازن الفرايه، اليوم الأربعاء، وبناءً على توصيات اللّجنة الوطنية للأوبئة، إلغاء طلب شهادة التأمين الصحّي ضد كورونا للقادمين إلى الأردن.

وتضمَّن القرار الاستمرار بإعطاء مطاعيم كوفيد – 19 لجميع الفئات العمرية المستهدفة من جرعة أولى وثانية وثالثة، والتشجيع على إعطاء الجرعة الرابعة بعد وضع معايير واضحة لهذه الجرعة، وخصوصاً بعد مُضي ستة أشهر على أخذ الجرعة الثالثة منها.

كما تضمّن القرار التعميم على جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة بعدم إلزامية طلب فحص الـ PCR لغايات إدخال المستشفيات أو مراجعة المراكز الصحية، أما في الحالات الطارئة والمشتبهة بإصابتها بالفيروس فيمكن إجراء الفحص السريع للتحرّي عن الفيروس (RAT).

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