زعيم المعارضة التركية يتهم اردوغان بالاستعداد للهروب الى امريكا

رفع محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسين أيدين، اليوم الأربعاء، دعوة قضائية ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو بسبب فيديو الهروب .

وقال المحامي حسين أيدين، في بيان : “سنتخذ إجراءات قانونية ضد كيليتشدار أوغلو بسبب اتهاماته التي لا أساس لها والافتراءات ضد رئيسنا”.

وأضاف أيدين أنه طالب من المحكمة بتعريم كيليتشدار أوغلو “150 ألف ليرة تركية لما سببه من أضرار معنوية بسبب الافتراءات ضد رئيسنا .

وكان كيليتشدار أوغلو قد قال، أمس الثلاثاء، أن أردوغان يعد خطة للهروب، بعد فوزهم في الانتخابات المقبلة 2023 .

وقال كيليتشدار أوغلو، في تصريحات لافتة أمام عدد من أعضاء حزبه: “اسمعني يا أخي، إنهم لا يشملونك في خطط الإنقاذ.. الرئيس أردوغان حول مبالغ ضخمة من المال إلى الخارج مع هياكل متوازية متظاهرا بأنها مؤسسات.. وسأكشف بالتفصيل عن خطة الهروب”.

وأوضح زعيم أكبر أحزاب المعارضة في تركيا “لدينا الوثائق. لدينا كل تدفقات الأموال. إنهم يُنشئون مؤسسات في أميركا. لماذا أميركا؟ تتوقع من الذين حولوا البلاد إلى مشاريع لقطر أن يذهبوا إلى قطر، لكنّهم يعلمون أنه لا يوجد قانون في تلك البلدان، يعيدونهم بأوّل طائرة”.

وتابع “يمكنهم الاختباء وراء قوانين أميركا. إنها سيادة القانون. بعبارة أخرى، يريدون الفرار إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء إلى القانون من البلد الذي دمروه بشكل غير قانوني.”

وكشف كليجدار أوغلو عن الآلية المتبعة، بقوله “إذن ماذا يفعلون؟ إنهم ينشئون مؤسسة. حيث ضعوا مواطنا أميركيا على رأسها. لكن الإدارة الحقيقية للمؤسسة تنتمي إلى أفراد عائلة أردوغان. لكن لن أذكر أسماء الآن لأنهم سيقولون (لا تتدخلوا في شؤون الأسرة)”.

وذكر أنّ هذه المؤسسات قد بدأت في إرسال الأموال إلى المواطن الأميركي، على دفعات وصل مجموعها لأكثر من مليار دولار.

وخاطب الرئيس التركي بقوله: “أردوغان، اخرج وقلها. من من عائلتك يتصدر هذه المؤسسة التي ترسل الأموال إليها؟ قلها. من يرسل هذه الأموال من العائلة؟ ومرة أخرى، من الذي يحصل على هذه الأموال من عائلتك على الجانب الآخر، وبالتحديد في أميركا؟ تعال وأخبرنا. لا تتردد.”

وحمّل كليجدار أوغلو عمليات الفساد في تركيا مسؤولية ما يُعانيه الأطفال في البلاد من أزمة غذائية خاصة مع ارتفاع أسعار الحليب والخبز.

وخاطب المواطنين الأتراك بقوله “استيقظوا يا شعبي، استيقظوا الآن. ليس لديكم مكان تذهبون إليه بينما هم في طريقهم إلى حيث سيهربون. ليس لدينا وطن آخر. الآن استيقظوا، ارفعوا رؤوسكم وانضموا إلينا”.

يُشار إلى أنّ المؤسسة المقصودة في تصريحات زعيم المعارضة التركية، هي مؤسسة توركين في الولايات المتحدة التي بدأت في عام 2014 كمؤسسة مشتركة بين ENSAR و TÜRGEV. وقد وقع الوثيقة التأسيسية للمؤسسة في البلاد بلال أردغان، نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، وإسراء البيرق، ابنة أردوغان، هي من بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

الوثائق التي ذكرها كيليجدار أوغلو تم نشرها من قبل ممثل حزب الشعب الجمهوري في الولايات المتحدة يورتر أوزكان على تويتر.

وقال أوزكان “لقد توصلنا، بصفتنا ممثل حزب الشعب الجمهوري في أميركا، إلى آخر إعلان ضريبي لمؤسسة Türken ، والتي نتابعها منذ سنوات ونبلغ الجمهور باستمرار بالوثائق الرسمية.”

وتساءل “ما هو الهدف الحقيقي لهذه المؤسسة التي اشترت مزرعة الملاكم الشهير محمد علي كلاي، وأقامت ناطحة سحاب فاخرة في نيويورك؟ سنواصل المتابعة نيابة عن الجمهور “.