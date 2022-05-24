توضيح من الأمن العام حول تعامله مع مشاجرة أمام كلية مجتمع بعمان

عمان 23 أيار (بترا) – تعاملت الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين مع مشاجرة امام احدى كليات المجتمع في منطقة تلاع العلي وفق الاجراءات والاصول القانونية المتبعة ومع طرفي المشاجرة من الجانبين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة شمال عمان اليوم، بوجود مشاجرة داخل احدى كليات المجتمع في منطقة تلاع العلي اثر ايقاع عقوبات فصل من الكلية بحقهم بسبب خلافات سابقة بينهم، وجرى التحرك للمكان، وفور الوصول تم التعامل وباستخدام القوة المناسبة مع تجمع لعدد من الطلاب والمتجمهرين من خارج الكلية وتم انهاء التجمع ودون وقوع اصابات تذكر.

واضاف أنه جرى ضبط 8 طلاب اردنيين و7 طلاب من جنسية عربية شاركوا بالمشاجرة وجميعهم داخل المركز الأمني لاستكمال اجراءات التحقيق واحالتهم للقضاء .

وأشار الناطق الإعلامي أن البعض استغل تلك المشاجرة بقصد الاساءة لرجال الأمن ومحاولة بيان ان القوة استخدمت بحق طرف دون الاخر لبث الفرقة والخلاف، وهو امر عار الصحة وبعيد عن مبادئنا المعهودة التي نعتز بها في تعاملنا مع كل المقيمين على ارض المملكة ويعرفها عنا الجميع، موضحا ان القوة الأمنية تعاملت بحيادية تامة بهدف تفريق التجمع ومنع الاحتكاك بين اطراف المشاجرة، وعملت على تفريق المتجمهرين دون التأكد من هوياتهم خاصة من تجمعوا خارج الكلية.

وأكد أنه ستتم الملاحقة القانونية لكل من يحاول زعزعة علاقات الاخوة واستغلال تلك الحادثة لنشر اخبار مضللة وهو ما يدحضه بساطة الاجراءات الموثقة لدينا والتعامل بشكل حرفي وقانوني مع كافة اطراف المشاجرة من الجانبين وفق الإجراءات القانونية المتبعة واحالتهم جميعا للقضاء للفصل بينهما دون تمييز ليأخذ القانون مجراه بعدالة.

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