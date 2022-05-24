"الشاباك" يزعم اعتقال خلية لحماس بالقدس خططت لخطف جنود يهود واغتيال النائب بن غفير واستخدام طائرات بدون طيار
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الأمن العام يوضح ملابسات مشاجرة وقعت بأحد المطاعم في الفحيص
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