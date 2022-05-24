الأمن العام يوضح ملابسات مشاجرة وقعت بأحد المطاعم في الفحيص

أوضحت مديرية الأمن العام في بيان اليوم الثلاثاء تفاصيل المشاجرة التي وقعت قبل أيام في أحد المطاعم بمنطقة الفحيص.

و‏قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة البلقاء قبل أيام بوقوع مشاجرة في احد المطاعم في منطقة الفحيص حيث جرى التحرك للمكان وبالتحقيق الاولي تبين ان عدداً من الاشخاص قاموا بالاعتداء على العاملين داخل المطعم اثر خلاف حصل بينهم ولاذوا جميعا بالفرار .

وأكد أنه جرى على الفور تحديد هوية المشتكى عليهم في القضية وتبين أن احدهم داخل احد المستشفيات وجرى التحرك اليه ووضع الحراسة اللازمة عليه، وبعد خروجه من المستشفى جرى اصطحابه للمركز الامني، فيما قام شخصان من المشاركين بتسليم نفسيهما للمركز الامني وتسليم سلاح ناري، فيما ما زال التعميم والبحث جارياً عن شخص رابع، وسيتم بعد انتهاء كافة التحقيقات احالة كافة الاطراف للقضاء.

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