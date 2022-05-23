الآتي أعظم.. مظاهرة طلابية ترفع أعلام فلسطين في قلب جامعة بن غوريون بمدينة بئر السبع تثير هلع الصهاينة/ فيديو
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مصرع حارس في سفارة قطر بباريس اليوم الاثنين واعتقال القاتل.. والدافع قد لا يكون ارهابياً
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