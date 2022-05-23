مصرع حارس في سفارة قطر بباريس اليوم الاثنين واعتقال القاتل.. والدافع قد لا يكون ارهابياً

باريس – قال مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الإثنين، إن شخصا قُتل في سفارة قطر في باريس على يد شخص تم اعتقاله، وذلك في تأكيد لتقارير إعلامية سابقة.

وأكد مصدر قريب من التحقيق أن الشخص الذي لاقى حتفه في الساعات الأولى من صباح الاثنين كان حارس أمن في السفارة، وأن الوفاة لا يبدو أنها كانت عملا إرهابيا.

وذكر مصدر أخر ان مشادة وقعت بين الرجلين أمام السفارة، قبل ان يشتبك القاتل مع حارس الأمن الذي توفي بعد أن تعرض للضرب.

وقال مكتب المدعي العام: “أستطيع أن أؤكد أنه تم فتح تحقيق اليوم في واقعة قتل متعمد”.. مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم استخدام سلاح في الواقعة أو لا.

وتابع ان “ملابسات وفاة الحارس لم تتحدد بعد بدقة”.

وذكرت صحيفة لو باريزيان، في وقت سابق من اليوم الاثنين نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية، أن شخصا قُتل داخل السفارة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة