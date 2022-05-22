مصدر سعودي لـ”رويترز”: مؤشرات على قرب انتقال السلطة السعودية من الملك سلمان الى ولي عهده

قال مصدر سعودي لوكالة “رويترز” إن انتقال السلطة في المملكة بات قريبا، في تعليق على تواجد الأمير عبد العزيز بن أحمد ضمن وفد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار الإمارات، لتقديم واجب العزاء.

والأمير عبد العزيز بن أحمد هو أكبر أبناء الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي والمحتجز حاليا.

ورغم أن الأمير عبد العزيز لا يتقلد أي منصب رسمي، إلا أن وسائل الإعلام السعودية الرسمية وضعت اسمه في صدارة قائمة المرافقين لولي العهد محمد بن سلمان لتقديم واجب العزاء لحاكم الإمارات العربية المتحدة الجديد في وفاة أخيه حاكم الإمارات السابق.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أرجأ زيارة الإمارات لحين خروج والده الملك سلمان (86 عاما) من المستشفى بعد إقامة استمرت أسبوعا أعادت تسليط اهتمام المراقبين والمحللين على قضايا الخلافة.

وكان تواجد ابن أحمد ضمن وفد ابن سلمان مفاجئا، حيث يرى مراقبون للمشهد السياسي السعودي أن هذه الخطوة “إشارة من حاكمها الفعلي إلى وحدة العائلة” بعد أن أمضى سنوات في بناء قاعدة سلطته، وفقا لرويترز.

وقال مصدر سعودي على دراية بشؤون العائلة الحاكمة لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع، إن “وجود نجل الأمير أحمد بجانب ولي العهد في أبوظبي رسالة قوية للرأي العام في الداخل والخارج، خاصة أن انتقال السلطة بات قريبا”.

كما نقلت وكالة الأنباء عن أستاذ العلوم السياسية في معهد بيكر بجامعة رايس في الولايات المتحدة، كريستيان كوتس أولريكسنان، قوله إن الوفد يُبرز توازنا وضعه الأمير، محمد بن سلمان، بعناية، بين شخصيات من مختلف فروع العائلة.

وأضاف: “ربما كان الهدف إظهار الوحدة داخل عائلة آل سعود التي تعرضت لضغوط بسبب قضايا مثل احتجاز الأمير أحمد ومحمد بن نايف”.

وقبل اعتقاله، كان الأمير أحمد قد ابتعد عن الأضواء منذ عودته إلى الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد رحلة إلى لندن ظهر خلالها في لقطات على الإنترنت ينتقد القيادة السعودية.