فلكيا.. عيد الأضحى سيكون يوم السبت 9 تموز المقبل

صرح الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية ، أن موعد عيد الأضحى سيكون السبت 9 تموز.. وفقا للحسابات الفلكية

وقال عبد الله المسند، عبر حسابه على تويتر: إن “يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة (28 حزيران)، سيغرب القمر عند الساعة 06:48 مساء، في حين تغرب الشمس عند الساعة 07:07 مساء.. وعليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد، وفقا لأفق مكة المكرمة”.

وأضاف: “يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 30 من ذي القعدة (29 حزيران)..يتلو ذلك ولادة هلال ذي ‏الحجة”.

وتابع : “الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة 30 يوما، وسيمكث هلال ذي الحجة مساء الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة”، موضحا أن يوم الخميس ( 30 حزيران) هو أول ذي الحجة، ويوم الجمعة (8 تموز) الوقوف بعرفة، ويوم السبت ( 9 تموز)”، هو عيد الأضحى المبارك، وفقا للحساب الفلكي.