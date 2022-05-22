انخفاض ملموس على الحرارة وأجواء لطيفة اليوم الاحد و غدا

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي 5 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء يوم غدٍ الاثنين، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60كم/ ساعة، وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

ويطرأ يومي الثلاثاء والاربعاء، وبشكل متوال، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 22 – 9، وفي مناطق البادية 28 – 13، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الاغوار الشمالية 33 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 19، وفي البحر الميت 34 – 18، وفي خليج العقبة 34 – 18 درجة مئوية.

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