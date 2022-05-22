إيران تعلن اليوم الاحد كشف واعتقال أعضاء شبكة تجسس إسرائيلية

أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن كشف واعتقال أعضاء بشبكة تجسس إسرائيلية، حاولت القيام بأعمال سرقة وتدمير وخطف وبلطجة داخل الاراضي الايرانية.

ووفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (شبه رسمية)، فإن الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على أعضاء بشبكة جهاز مخابرات إسرائيلي، بعد كشفها ما يقومون به من أعمال تخريبية.

وقالت خدمة العلاقات العامة في الحرس الثوري، في بيان الأحد: “بتوجيه من جهاز المخابرات التابع للنظام الصهيوني، حاولت الشبكة سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والخطف وانتزاع اعترافات ملفقة من خلال شبكة من البلطجية”.

وجاء الكشف عن اعتقال الشبكة الإسرائيلية بالتزامن مع إعلان التليفزيون الرسمي الإيراني عن اغتيال الجنرال “صياد خداياري”، والذي يحمل رتبة “عقيد” في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وسبق له أن شارك في الحرب داخل سوريا

وذكر التلفزيون الإيراني أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار خمس مرات على الجنرال الإيراني، أمام منزله في شارع “مجاهدي الإسلام” بالعاصمة طهران.

ولم يصدر عن السلطات أي تعليق بعد على الحادث الأول أو الثاني ، كما لم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

والشهر الماضي، وقع هجوم مسلح على موكب قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني، إلا أنه نجا من محاولة اغتيال.