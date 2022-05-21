وفقا لموقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي.. أردوغان ينقم على رئيس مخابراته "فيدان" ويتهمه بالتواطؤ ضده والعمل لوراثته
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جرينتش+2 01:26
وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من تزايد حالات سرقة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتَعَرض مالكيها لأضرار بالغة
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