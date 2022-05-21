وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من تزايد حالات سرقة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتَعَرض مالكيها لأضرار بالغة

حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، اليوم السبت، من تزايد حالات سرقة صفحات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي واختراقها.

وأوضحت الوحدة أنها تعاملت مؤخراً مع عدد من حالات سرقة الصفحات، واختراقها على موقع “فيسبوك” و”إنستغرام”، مما يسبب لمالكي تلك الصفحات الأضرار المادية والمعنوية الكبيرة.

وبينت أن تلك الصفحات يجري إدارتها من خلال حسابات شخصية (Admin)، والتي تعتبر بوابة للمخترقين لمحاولة سرقة تلك الصفحات، مشيرة إلى أهم الإرشادات التي يجب اتباعها لحماية الصفحات والحسابات الشخصية، ومنها تأمين حسابات الأشخاص المسؤولين أو المشرفين (Admins) عن تلك الصفحات، من خلال استخدام المصادقة الثنائية، وحذف أي بريد إلكتروني أو رقم هاتف لم يعد بالاستطاعة استخدامه أو الوصول إليه .

ودعت الوحدة إلى عدم مشاركة كلمات السر الخاصة بحسابات مشرفي الصفحات، أو الصفحات المدارة من قبلهم، مع أي بريد إلكتروني أو حسابات على تطبيق “واتساب” كالتي ترد من أرقام هواتف أجنبية تضع صورة وشعار شركة “فيسبوك” ويدعي مرسلوها أنهم من فريق الدعم الخاص بالشركة للمساعدة في تأمين الصفحة أو توثيقها بشكل رسمي أو زيادة متابعيها، أو لزياده الأرباح، علما أن “فيسبوك” لا يتواصل مع المستخدمين على رقم الهاتف للدعم الفني، ويجري التواصل مع الفريق المختص من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

وكذلك الدخول دائما الى حسابات المسؤولين (Admins) والصفحات من خلال تطبيقات “فيسبوك” و”انستغرام” على الهاتف، وفي حال الدخول إليها من خلال أجهزه الحاسب، يجب التأكد أنها تفعل برامج الحماية من الاختراق والتجسس، وعدم حفظ البريد الإلكتروني وكلمات السر الخاصة بالحسابات الشخصية على متصفحات الإنترنت.

وأكدت الوحدة ضرورة أن يكون عدد الحسابات المسؤولة عن الصفحة الواحدة، أكثر من حساب شخصي واحد، وذلك لاستخدام الحساب الآخر لاستعادة إدارة الصفحة في حال تعرض أي حساب شخصي مسؤول للسرقة أو التعطيل أو الحذف.

كما أهابت بالمواطنين والمقيمين ضرورة الإسراع بتقديم شكوى لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حال تعرضت صفحاتهم على موقع “الفيسبوك” للسرقة والاختراق لتتمكن من تقديم المساعدة اللازمة لهم.