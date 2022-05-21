الدفاعات الجوية السورية تتصدى ليلة امس لعدوان صاروخي إسرائيلي على جنوب دمشق ادى الى ارتقاء 3 شهداء/ فيديو
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جرينتش+2 11:16
استشهاد الفتى أمجد فايد في مواجهات واطلاق نار عنيف لدى اقتحام قوات العدو لمخيم جنين فجر اليوم السبت/ فيديو
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