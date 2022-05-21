استشهاد الفتى أمجد فايد في مواجهات واطلاق نار عنيف لدى اقتحام قوات العدو لمخيم جنين فجر اليوم السبت/ فيديو

جنين – استشهد في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الفتى أمجد وليد فايد (17 عامًا)، من مخيم جنين، وأصيب آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال حاولت اقتحام مدينة جنين من شارع حيفا، لكنها جوبهت بمقاومة وإطلاق نار عنيف أعاق تقدمها.

وبحسب الشهود، فإن قوات الاحتلال باغتت المركبات والأهالي الذين تجمعوا بشارع حيفا، وخرج الجنود من منطقة السهل وأطلقوا النار بشكل مباشر مما أدى لإصابة شاب (18 عامًا)، بعيار ناري في الحوض ونقل على إثره لمستشفى ابن سينا.

وأفاد ضابط اسعاف فلسطيني أنه حين وصل لشارع حيفا وجد الشاب الفايد ممددا وملقيا على وجهه وينزف دمًا بغزارة، وبعد نقله المستشفى، حاول الأطباء بكل جهد مستطاع انقاذ حياته، لكنه استشهد، إثر اصابته بنزيف حاد بعد إصابات برصاصتين في الصدر والرقبة.

كما أفاد المدير التنفيذي لمسشفى ابن سينا، جاني جوخة أن المصاب الثاني محمد عزيز طالب (18 عامًا)، أصيب بعيار ناري في البطن وكانت حالته حرجة وأدخل لغرفة العمليات فورًا.

وفور انتشار الخبر، عمت أجواء السخط والغضب في مخيم جنين، وانطلقت مسيرة حاشدة لوداع الشهيد من مسشفى ابن سينا نحو شوارع المخيم، وسط ترديد الهتافات المنددة بالاحتلال.

يشار إلى أن الشهيد أمجد وليد فايد (فرعون) ابن شقيق الشهيدين أمجد ومحمد فايد أبطال كمين معركة جنين التي قتل فيها 13 جنديًا إسرائيليًا في نيسان/ أبريل 2002.

#شاهد| تغطية صحفية: "هتافات الشبان الفلسطينيين بعد ارتقاء الفتى أمجد فايد في جنين". pic.twitter.com/WIkDZomdGg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2022