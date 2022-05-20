فوز كتلة الوفاء في جامعة بيرزيت إنتصار لخيار المقاومة

ليس غريباً انتصار كتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت لعام 2022-2023م، وحصولها على 28 مقعدا، اذ يعتبر هذا الفوز ساحقا على كتلة ياسر عرفات المنافسة في أعرق جامعة فلسطينية، حيث كانت المنافسة بين تلك الكتلتين شديدة خلال الأعوام الماضية، وطوال انتخابات المجالس السابقة التي تعادلت فيها كلا الكتلتين كانت قيادة مجلس الطلبة على الأغلب للكتلة الإسلامية على مدار 3 سنوات،

فوز قائمة الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت هو تأكيد على خيار المقاومة ونهجها المستمر في مقارعة العدو المحتل، وهو انتصار للأقصى والمقدسات ويمثل للالتفاف الشعبي حولهما، حيث انتزعت الكتلة الاسلامية هذا الفوز في هذا الوقت الحساس عقب ذكرى معركة سيف القدس واعتداءات المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى، رغم ما يُمارَس بحقها من اعتقال وملاحقة وتهديد من الاحتلال الصهيوني وفريق أوسلو، وهذا ما حدث قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد عقب انتهاء المناظرة الطلابية بين الكتل المشاركة في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وكانت المناظرة واقعية وصريحة أشبه ما تكون بمعركة الصراحة السياسية، وقد انتهت بنتائج كانت متوقعة باعتقال طلبة المجلس المرشح والفائز رغم أنف العدو وأعوانه.

لقد توجت الكتلة فوزاً نموذجياً بانتصارها في الانتخابات الطلابية بين الكتل في الجامعات وكانت انتخابات أمام الملأ، بينما توجت كتلة حماس في الانتخابات النقابية والعمالية حيث تقدمت بفوز كاسح في نقابة المهندسين، وتقدمت في حصد المقاعد بنقابة المحامين خلال الانتخابات التي أجريت هذا العام، كما يأتي هذا النصر الكبير للكتلة الإسلامية ليؤكد أن مشروع المقاومة هو نهج التحرير وإنهاء الاحتلال لأرض الوطن، واندثار فكرة التعايش والتطبيع والتنسيق الأمني وكل محاولات سلطة أوسلو المناهضة للمقاومة في أذهان شعبنا.. كل هذا الغُثاء باء بالفشل الذريع كما ترجمته هذه الانتخابات الطلابية ذات البُعد السياسي، كتلة الوفاء للمقاومة هي جسم ممتد على أرض الوطن، والكتلة الأكبر والأكثر احتراما واهتماماً لدى شعبنا الفلسطيني، لأنها تمثل قاعدة طلابية ونقابية وطنية ذات ارث منهجي على درب الشهداء.

خلاصة القول، أن هذه الانتخابات تمثل استفتاءً عاماً لإجراء الانتخابات العامة المعطلة وفق قرار بقانون أثر حجج كاذبة، كما يعتبر هذا الاستفتاء مكسبا وطنيا وازنا، ففي جامعة بيرزيت اكتسح الانتخابات الفريق الأقوى والأنقى والأطهر والأجدر.. والله الموفق.