بعد احتجازه لشهرين.. تشييع جثمان “أبو القيعان” بطل عملية “بئر السبع”

شُيع في مدينة “بئر السبع” المحتلة، في وقت متأخر الليلة الماضية/ الخميس، جثمان الشهيد البطل محمد أبو القيعان منفذ عملية “بئر السبع” البطولية.

وأفادت مصادر محلية في الداخل المحتل، بأن تشييع جثمان الشهيد أبو القيعان جرى وسط شروط مقيدة، وتم دفنه في مقبرة السقاطي غربي بلدة حورة بالنقب المحتل.

وأوضحت المصادر، بأنه شارك في التشييع أسرة الشهيد أبو القيعان فقط، بحضور قوات الاحتلال التي منعت المواطنين من الاقتراب من المقبرة.

وكان محمد أبو القيعان قد استشهد في 22 من مارس الماضي، بعد أن نفذ عملية بطولية في بئر السبع أدت لمقتل 4 مستوطنين.

جدير ذكره أن الشهيد محمد أبو القيعان (34 عامًا)، من سكان حورة النقب، وهو مدرس سابق في “ثانوية حورة”، ومتزوج وأب لخمسة أطفال، كما أنه أسير اعتقل في سجون الاحتلال لمدة خمس سنوات، وتحرر قبل أشهر من تنفيذ العملية.