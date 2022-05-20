ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على متهم بجريمة قتل قبل أيام في محافظة معان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية تمكنت يوم أمس من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل وقعت قبل أيام بمحافظة معان، بعد أن جرى تحديد مكان وجوده وضبط السلاح الناري الأوتوماتيكي المستخدم في الجريمة.

وحول التفاصيل قال الناطق: بتاريخ 16 أيار الحالي تم اسعاف أحد الأشخاص للمستشفى إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري من قبل آخر إثر خلافات سابقة ولاذ مطلق النار بالفرار، فيما فارق المصاب الحياة متأثرا بإصابته.

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