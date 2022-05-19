القبض على 5 تجار مخدرات بحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة

تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع قضيتين لحيازة وتهريب المواد المخدرة، ألقت خلالهما القبض على 5 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة مكافحة المخدرات، ومن خلال حملاتها المستمرة على تجار ومهربي المواد المخدرة، تعامت خلال الأيام الماضية مع قضيتين لحيازة وتهريب المواد المخدرة وألقت القبض على 5 أشخاص تورطوا بالقضيتين.

وفي القضية الأولى، تابع العاملون في إدارة مكافحة المخدرات معلومات حول حيازة أحد الأشخاص لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة، جنوبي العاصمة، وألقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بحيازة 140 ألف حبة مخدرة أخفاها في أحد المنازل، وتم بدلالته التوجه للمكان وضبط كامل الكمية وأُحيل للقضاء.

وفي القضية الثانية، جرت مداهمة موقع إحدى الشاحنات وضبطها بعد التأكد من قيام مجموعة من الأشخاص بإعداد مخبأ سري داخلها وإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة داخلها تمهيدا لتهريبها، وبتفتيش الشاحنة عُثر داخل مخبأ سري على 100 ألف حبة مخدرة، فيما أفضت التحقيقات لإلقاء القبض على 4 أشخاص تورطوا بالقضية وأُحيلوا كذلك للقضاء.

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