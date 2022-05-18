هروب صاحب سلسلة متاجر تموينية بعدما إستدان 8 ملايين دينار

تقلت صحيفة “الغد” عن مصادر مطلعة، أن رجل أعمال أردني قد هرب للولايات المتحدة الأميركية، بعد أن ترتب عليه مبلغ 8 ملايين دينار لصالح أكثر من 500 شخص.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “الغد”، فإن رجل الأعمال الذي يمتلك سلسلة من المحال التجارية المخصصة لبيع المواد التموينية والغذائية، قام بشراء بضائع من تجار “برسم البيع”، إلا أنه لم يتمكن من سداد تلك المبالغ.

وبعدما ترتبت عليه مبالغ فاقت الـ8 ملايين دينار، قام بالتنازل عن حصصه لشقيقه، وغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية لترتيب أوضاعه لسداد التجار والأشخاص.