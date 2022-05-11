جمعية مناهضة الصهيونية تنظم السبت المقبل فعالية في ذكرى النكبة

دعت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية لحضور فعالية سياسية تنظمها بمناسبة ذكرى احتلال فلسطين (النكبة)، عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل، وذلك في مقر المنتدى العربي بعمان.

وسيتحدث في هذه الفعالية كل من:

– المحامي فايز شخاتره رئيس المنتدى العربي

– المحامي مازن ارشيدات نقيب المحامين الأردنيين

– السيد ضيف الله الفراج امين عام حزب الحركة القومية.

– كلمة المطران عطاالله حنا من القدس

– السيد نظام ابو حجلة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الاردن.

– كلمة مقاومي التطبيع في تونس

– د.عزمي منصور جمعية مناهضة الصهيونية

– عرض فيلم عن نكبة فلسطين

والـــــــــــــــدعوة عامــــــــــــــــــة