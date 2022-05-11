العدو يُفاقم طاحونة الدم.. إستشهاد الشاب ثائر اليازوري اليوم الأربعاء برصاص الاحتلال في مدينة البيرة/ فيديو

استشهد الشاب ثائر خليل مصلط- اليازوري (18 عامًا)، اليوم الأربعاء، جراء إصابته برصاص الاحتلال في مدينة البيرة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشاب استشهد جراء تعرضه لطلق ناري بشكل مباشر في القلب خلال تواجده على جبل الطويل بمدينة البيرة.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد شاب في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب، إن الشاب ثائر خليل مصلط اليازوري (18 عاماً)، أصيب برصاصة في القلب بشكل مباشر، أطلقها عليه جنود الاحتلال عند جبل الطويل بمدينة البيرة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات متكررة بين الحين والآخر من جانب قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

وصباح اليوم، استشهدت مراسلة قناة الجزيرة الزميلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

#عاجل| وزارة الصحة: "شـهــ.ـيد البيرة هو الشاب ثائر خليل مصلط اليازوري 18 عامًا". pic.twitter.com/vU57H1Utpk — وكالة شهاب | عاجل (@ShehabBreaking) May 11, 2022