وزارة الاوقاف ترفض مشاركة الاحتلال في تعيين حراس الاقصى

عمان 9 أيار (بترا)- تابعت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مؤخراً ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام حول موافقة الحكومة الاسرائيلية على طلب اردني بزيادة اعداد حراس المسجد الاقصى في الحرم القدسي .

وبهذا الصدد اكد مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف أن مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة او الاملاء من اية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وان الوزارة قامت بتعيين اكثر من 70 حارسا منذ عام 2016 الا ان اجراءات التعسف والغطرسة الاسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الاسرائيلية على الارض تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.

كما اكد المصدر ان الوزارة من خلال دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس ماضية في جهودها واجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابته بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والاوقاف الاسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وان المسجد الاقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه احد-