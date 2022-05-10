هيفاء وهبي تستعد لتصوير فيلم كوميدي بين فرنسا ومصر/ فيديو

مع نهاية شهر الصوم العظيم، كشفت الفنّانة اللبنانيّة هيفاء وهبي عن تفاصيل فيلمها الجديد المزمع تصويره قريبا، موضحة أنه سيكون من فئة الكوميديا.

وقالت وهبي إنها تستعد لتصوير فيلم جديد كوميدي من إخراج أحمد خالد موسى، وإن تصويره سيبدأ قريبا بعد انتهاء زملائها الذين سيشاركون معها، من تصوير أعمالهم الرمضانية.

واضافت تقول، أنها قامت بالفعل بتصوير بعض مشاهد الفيلم في فرنسا مؤخراً، دون أن تكشف عن اسمه أو حتى أسماء الأبطال المشاركين فيه إلى جانبها.

هيفاء وهبي أوضحت أن الفيلم الكوميدي الجديد ستدور أحداثه ما بين فرنسا ومصر، وستقدم من خلاله دور شابة تدعى حنين.

وتابعت: “حنين فتاة بسيطة تعيش في منطقة شعبية بمصر، تتعرض لحدث ما، لتجد نفسها فجأة متواجدة بفرنسا، ولم تستطع استيعاب الأمر بسهولة، كما تتعجب من طباع الشعب هناك بسبب اعتقادها أنها ما زالت في مصر”.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي تقدم فيها هيفاء وهبي عملاً من النوع الكوميدي، فقد اعتاد الجمهور على مشاهدتها في الأعمال الدرامية، مثل مسلسلات “الحرباية”، و”مريم”، وأفلام سينمائية مثل “حلاوة روح”، و”دكان شحاتة”.