طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة اليوم الاثنين وغدًا

يطرأ اليوم الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل ضمن معدلاتها العامة، وتكون الأجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

وتبقى الأجواء يوم الخميس، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 13، وفي مرتفعات الشراة 27 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الاغوار الشمالية 34 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 23، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 36 – 21 درجة مئوية.