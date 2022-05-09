في كلمة له بمهرجان انتخابي.. نصر الله يوبخ السفلة الذين يدعون لنزع سلاح المقاومة، بقوله: فشــــــــــــــــــــروا/ فيديو
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جرينتش+2 12:47
الوقائع التاريخية تثبت تواطؤ بن غوريون وبيغن وشامير مع النازيين لدفع العالم لتقبل قيام الكيان الاسرائيلي
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