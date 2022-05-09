العدو يعتقل اليوم الاثنين 10 اشخاص من الضفة بينهم فتيان

رام الله 9-5-2022 – وفا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 10 مواطنين من الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة رمانة، وهم: رواد وسام صبيحات، وإيهاب نبيل محاجنه، وجهاد محمد العمور، وإبراهيم محمد شوقي العمور.

وأفادت مصادر محلية لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها، عرف من أصحابها الشيخ راتب الرفاعي، وحسام بشناق، حيث لم يكن متواجد في المنزل وهددوا باعتقال اسرته ما لم يسلم نفسه.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود عماد الريماوي (22 عاماً) من بيت ريما، والشاب نديم النعسان من المغيّر، بعد الاعتداء عليه بالضرب وتحطيم مركبته.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى إبراهيم حشاش (17 عاما)، والشاب مصطفى قنيص (20 عاما) من منطقة الجداول بمدينة بيت جالا، والمواطن عدنان شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم الفوار الفتى إسلام حسن الراعي (16 عاما).