الأهمية الاستراتيجية لفلسطينيي الداخل في أي حرب قادمة

على ذمة صحيفة "تايمز" البريطانية.. إسرائيل أبلغت حلفاءها أنها تعتزم إغتيال شخصيات بارزة في حركة حماس بالخارج
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