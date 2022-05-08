العدو يجرح فلسطينيا في باب العامود بالقدس بحجة طعن شرطي/ فيديو

القدس – أصيب شاب، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإنه الشاب طعن شرطيًا وأصابه بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة.

ووفقًا لقناة ريشت كان العبرية، فإن الشاب أصيب بجروح خطيرة، وأنه من سكان رام الله.

وذكرت القناة أن عناصر القوة الإسرائيلية اشتبهوا بتحركات الشاب، وأوقفوه ثم نقلوه إلى داخل نقطة تفتيش في منطقة باب العامود، حيث أخرج سكينًا وطعن أحد أفراد القوة في رقبته وأصابه بجروح متوسطة قبل أن يتم تحييده.