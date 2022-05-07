في انتظار لقاء بوتين.. بابا الفاتيكان يعلن ان “نباح” الناتو على ابواب روسيا أدى إلى العملية العسكرية الراهنة في أوكرانيا

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن “نباح” الناتو على باب روسيا ربما أدى إلى عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أنه رغم أن البابا ربما لم يذهب إلى حد القول إن وجود الناتو في البلدان المجاورة “استفز” موسكو، إلا أنه اعتبر “ربما سهّل” الاجتياح.

وقال بابا الفاتيكان إنه طلب لقاء الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه لن يذهب إلى أوكرانيا في الوقت الحالي ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولًا ويقابل بوتين.

يذكر أن روسيا بدأت في 24 شباط/فبراير بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.