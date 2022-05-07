في انتظار لقاء بوتين.. بابا الفاتيكان يعلن ان "نباح" الناتو على ابواب روسيا أدى إلى العملية العسكرية الراهنة في أوكرانيا
أهم العناوين
جرينتش+2 01:49
في انتظار لقاء بوتين.. بابا الفاتيكان يعلن ان “نباح” الناتو على ابواب روسيا أدى إلى العملية العسكرية الراهنة في أوكرانيا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني