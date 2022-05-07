في انتظار لقاء بوتين.. بابا الفاتيكان يعلن ان "نباح" الناتو على ابواب روسيا أدى إلى العملية العسكرية الراهنة في أوكرانيا
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جرينتش+2 06:14
الوطن أهم من القادة
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