“التعليم العالي” يعدل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن

وافق مجلس التعليم العالي، على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن في الجامعات غير الأردنية، على أن تطبق التعليمات الجديدة اعتباراً من بداية العام الجامعي 2023 / 2024.

وشملت التعليمات المعدلة التي جاءت بناءً على تنسيب لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية، رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة اعتباراً من بداية العام الجامعي (2023/2024) إلى 85 بالمئة للطب وطب الأسنان، و 80 بالمئة للهندسة والعمارة والصيدلة والطب البيطري، بينما تطبق على باقي التخصصات الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية.

وتضمنت التعديلات أن تكون فتـرة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة: لدرجة البكالوريوس طول فترة الدراسة، ولدرجة الماجستير (كافة التخصصات) لمدة سنة دراسية واحدة بواقع 8 أشهر يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن 4 أشهر متصلة أو فصل دراسي لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة، ولدرجة الدكتوراه (كافة التخصصات):لمدة 5 فصول دراسية بواقع 20 شهراً يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن 4 أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة