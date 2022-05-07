في انتظار لقاء بوتين.. بابا الفاتيكان يعلن ان "نباح" الناتو على ابواب روسيا أدى إلى العملية العسكرية الراهنة في أوكرانيا
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جرينتش+2 06:14
استشهاد ضابط و10 جنود مصريين لدى تصديهم لهجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة
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