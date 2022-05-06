مساجد المملكة تكتظ بالمصلين فجر اليوم الحمعة نصرة للاقصى/ فيديو

أدى آلاف الأردنيين صلاة الفجر اليوم الجمعة، ضمن فعاليات “الفجر العظيم” التي أقيمت في العديد من مساجد الأردن، دعماً للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ورفضاً لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين.

وكانت الفعاليات الشعبية الأردنية و الحركة الإسلامية وولجان القدس في الجامعات الأردنية، قد دعت إلى المشاركة في حملة الفجر العظيم بمسجد الجامعة الأردنية، ومساجد أخرى في محافظات الكرك والطفيلة والزرقاء والمفرق وجرش.

وقد حملت الدعوة شعار “احشد، انصر، قاوم”. ورفع المشاركون شعارات تطالب بضرورة الوقوف مع المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وعدم خذلانهم عبر مشاريع التطبيع مع المحتل الذي اغتصب الأرض، وعاث فيها فسادا وإفسادا، مشيدين بالمقاومة الفلسطينية التي تقف بالمرصاد لكل محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى، هاتفين لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد أركان المقاومة محمد الضيف، كما أشادوا بعملية العاد في تل أبيب.

وقد طالبوا الحكومة الأردنية بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه المقدسات والفلسطينيين، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، مؤكدين أن هذه الإجراءات أقل ما يمكن فعله لمواجهة انتهاكات الاحتلال.

أردنيون يهتفون للسنوار والضيف ويشيدون بعملية تل أبيب خلال مشاركتهم في فعاليات #الفجر_العظيم التي أقيمت في عدة مساجد نصرة للقدس والأقصى pic.twitter.com/0NX4dvQXWL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 6, 2022