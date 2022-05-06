صندوق المعونة الوطنية يحذر من اعمال التحايل على المواطنين

حذر صندوق المعونة الوطنية من وجود صفحات مزورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب تقوم بالتحايل على المواطنين.

وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور إن المحتالين يرسلون رسائل لبعض المواطنين بضرورة فتح محفظة إلكترونية وإيداع مبلغ مالي فيها ليتم تحويل الدعم النقدي لهم، فيما تقوم صفحة مزورة بنشر رقم هاتف تدعي فيه بأن الصندوق سيتواصل معهم بعد اتصالهم بالرقم ، كما تدعي بعض الصفحات الوهمية المزورة التسجيل لمكرمة ملكية .

ودعا الضمور، المواطنين إلى استقاء المعلومات من موقعها الرسمي أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذات العلامة الزرقاء، مؤكدًا أن الصندوق سيلاحق ناشري هذه الصفحات المزورة من خلال الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.