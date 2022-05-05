يوم التحدي.. المُصلون يدافعون عن الأقصى في مواجهة المستوطنين الذين اقتحموه بحماية قوات الاحتلال / فيديو

أصيب اليوم الخميس، عشرات المرابطين المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، بالاختناق ورصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط.

فقد تصدى المرابطون لاقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى رغم قمع قوات الاحتلال لهم والاعتداء عليهم، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي،

وحاصرت قسما منهم داخل المصلى القبلي. وجددت قوات الاحتلال محاولاتها اقتحام المصلى القبلي عن طريق اطلاق القنابل الصوتية ومحاولة اقتحام غرفة الصوتيات الملاصقة له، وسط تصدي المرابطين والمرابطات.

مئات المصلين من الشبان والنساء انتشروا في ساحات الأقصى، خاصة في ساحة باب المصلى القبلي ومقابل ساحة باب المغاربة، وأدوا الصلوات كما رددوا التكبيرات، وخلال ذلك اقتحمت القوات الخاصة المسجد وانتشرت في الساحات.

كما اعتدت قوات الاحتلال، صباح اليوم، على عشرات المصلين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع اقتحام المجموعة الرابعة للمستوطنين للأقصى.

وهاجمت القوات الخاصة المصلين أثناء تواجدهم في ساحة المصلى القبلي، واعتدت عليهم بالعصي والأعيرة المطاطية الدفع، ولاحقت البعض باتجاه المصلى القبلي لمحاصرتهم داخله حتى انتهاء الاقتحامات.

يشار إلى أن ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم المتطرفة، دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الاقصى ورفع علم الاحتلال عليه وفي ساحاته.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.

في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية، أن المسجد الأقصى سُيفتح اليوم أمام اقتحام المستوطنين من الساعة 7:00 إلى 11:00 صباحًا ومن 1:30 إلى 2:30 مساءًا، في قرار دلالة على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في باحات المسجد الأقصى أثناء اقتحام المستوطنين. pic.twitter.com/PxPDyZNh8B — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 5, 2022