مصرع ثلاثة صهاينة وإصابة آخرين بجراح حرجة في عملية مزدوجة نفذها فلسطينيان في منطقة "إلعاد" شرق تل أبيب/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:30
نصيحة علمية.. تناولوا زيت الزيتون لانه قد يحميكم من مرض الزهايمر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني